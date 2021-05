Milano: via all'erogazione dei buoni spesa per 12 mila famiglie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del 2020, attraverso un primo bando i cui termini sono stati successivamente riaperti, sono stati erogati in totale circa 21.200 buoni spesa. Ora la nuova tranche, che può contare su un budget di 5,879 milioni, parte del fondo nazionale destinato agli aiuti alimentari istituito quale misura di contrasto all'emergenza sanitaria. L'ammontare complessivo della quota attribuita al Comune di Milano, come disposto dal dl del 23 novembre scorso, è stata di 7,279 milioni: di questi, 1,4 milioni sono stati destinati al nuovo Dispositivo di aiuto alimentare, basato sull'erogazione di contributi ad enti del Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di generi alimentari alle fasce più deboli della popolazione. Il primo Dispositivo di aiuto alimentare era stato attivato l'anno scorso accanto ai bandi per i buoni spesa, come operazione complementare destinata a tutte le persone in grave difficoltà senza vincoli di residenza né di altro, da metà marzo a fine giugno, coordinato dall'ufficio della Food Policy nell'ambito di Milano Aiuta: attraverso i suoi dieci hub temporanei, sono state distribuite oltre 616 tonnellate di cibo, ovvero un equivalente di 1 milione e 600mila pasti, che hanno raggiunto 6mila nuclei familiari, e altre 76 tonnellate di cibo, per 152mila pasti equivalenti, distribuite attraverso gli hub stabili di quartiere. (Com)