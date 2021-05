Sport: Stefani su rielezione Pancalli, eccezionale contributo su inclusione per disabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una riconferma "che testimonia il grande lavoro svolto e l'eccezionale contributo che ha dato sull’inclusione e sul diritto allo sport per le persone con disabilità". Lo dichiara su Facebook il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, in merito alla rielezione di Luca Pancalli a presidente del Comitato paralimpico italiano, rivolgendogli congratulazioni e buon lavoro. "Sono pronta a collaborare per sviluppare iniziative comuni e anche per proseguire il cammino verso quella ‘rivoluzione culturale’ che ha il volto e l’immagine di bellezza ed energia degli sportivi paralimpici", conclude il ministro. (Rin)