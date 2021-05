Imprese: Alcedo investe nel capitale di Nethive, eccellenza nella sicurezza cyber

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcedo Sgr, attraverso il Fondo Alcedo IV, ha acquisito il 53 per cento di Nethive, società attiva nel settore dell’Ict specializzata in servizi di cybersecurity e attività di system integration, nonché di sviluppo di software proprietario. Stando al relativo comunicato stampa Alcedo, con un’operazione mista di aumento di capitale e acquisto quote, ha rilevato una quota della partecipazione dai soci fondatori Alessandro Bellato e Diego Rocco: gli stessi manterranno un forte impegno detenendo una quota del 47 per cento nella società, oltre ad un pieno coinvolgimento nella gestione dell’azienda con il ruolo di coamministratori delegati, affiancando il Fondo nella realizzazione di un ambizioso progetto di crescita. Grazie all’acquisizione di Nethive, prosegue la nota, Alcedo entra in un settore, quello della cybersecurity, sempre più strategico e caratterizzato da interessanti prospettive di sviluppo: nel corso dei prossimi anni infatti, tale settore è atteso in forte crescita grazie ad alcuni macro-trend globali, tra cui il processo di digitalizzazione, il sempre maggiore utilizzo e l’interconnessione dei dispositivi mobili, la diffusione dell’internet of things, oltre che l’affermazione dello smart working come metodo di lavoro. (segue) (Com)