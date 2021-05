Imprese: Alcedo investe nel capitale di Nethive, eccellenza nella sicurezza cyber (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione, prosegue la nota, ha l’obiettivo di dare ulteriore spinta al percorso di crescita di Nethive, affiancando e supportando i soci fondatori Diego Rocco e Alessandro Bellato nel progetto di sviluppo basato in particolare sull’espansione all’estero e l’ingresso in nuovi mercati, l’evoluzione dei software proprietari, oltre che possibili operazioni di acquisizione mirate ad aziende complementari e sinergiche a Nethive. Per Alcedo si tratta del decimo investimento con il Fondo Alcedo IV, avente una dotazione di 195 milioni di euro, la cui raccolta è stata completata a maggio 2016. “Siamo orgogliosi di affiancare un’eccellenza come Nethive, e crediamo molto nelle prospettive di crescita del settore della cybersecurity: il settore è in grande fermento e l’esigenza di protezione e sicurezza informatica oramai rappresentano una necessità in pressoché tutti i mercati finali”, spiega Marco Guidolin, partner di Alcedo. “Riteniamo che la società abbia ottime possibilità di rafforzare nel prossimo futuro il trend di crescita già evidenziato nel corso degli ultimi anni, soprattutto grazie al business model sviluppato altamente scalabile e, non da ultimo, alle capacità dei soci fondatori Alessandro e Diego, fortemente motivati e proiettati allo sviluppo”, ha aggiunto. (segue) (Com)