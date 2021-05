Imprese: Alcedo investe nel capitale di Nethive, eccellenza nella sicurezza cyber (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto felici di iniziare la nuova fase del percorso di crescita di Nethive: Alcedo è il partner ideale per supportare la crescita della società e cogliere nuove opportunità di espansione, e ci aspettiamo di rafforzare la nostra presenza nel mercato di riferimento, di fare ingresso in nuovi mercati e di accelerare il percorso di internazionalizzazione”, ha continuato Bellato. “Crediamo che l’ingresso di Alcedo ci permetterà di dare ulteriore slancio alla società, anche grazie ad acquisizioni mirate: valuteremo con attenzione possibili operazioni di acquisizione di società complementari e sinergiche a Nethive, in grado di aumentarne il fatturato, i servizi offerti e la base clienti”, ha concluso Rocco. Per Alcedo l’operazione è stata condotta dai partner Marco Guidolin e Filippo Nalon e dall’analyst Anna Golfetto. Per le tematiche legali, Alcedo è stata assistita dagli avvocati Giorgio Mariani, Laura Tredwell, Giacomo Bertone e Veronica Colombo di Deloitte Legal. Klecha and Co. si è occupata della business due diligence, mentre Adacta Advisory e Adacta Tax and Legal hanno svolto la due diligence finanziaria e fiscale, grazie ai team guidati rispettivamente da Francis De Zanche e Giulia Gionfriddo. Erm Italia, con Giovanni Aquaro e Anna Galbiati, si è occupata della due diligence sui temi ESG. (Com)