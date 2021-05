Ucraina-Georgia: ministro Difesa Kiev, i due Paesi hanno obiettivi comuni di integrazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina e la Georgia hanno obiettivi di sviluppo comuni, e i loro popoli condividono le aspirazioni di integrazione europea ed euro-atlantica. È quanto dichiarato dal ministro della Difesa ucraino, Andriy Taran, durante l’incontro a Tbilisi con l’omologo georgiano, Juansher Burchuladze, in cui le due parti hanno firmato un piano di cooperazione bilaterale tra le agenzie militari dei Paesi. "La Georgia, come l'Ucraina, cerca di ottenere un piano d'azione per l'adesione alla Nato, e siamo impegnati ad approfondire la cooperazione per contrastare più efficacemente le minacce regionali e globali", ha detto Taran. Durante l'incontro bilaterale, Taran e Burchuladze hanno affrontato la questione della sicurezza nei territori di Georgia e Ucraina che sono temporaneamente occupati dalla Russia. I ministri della Difesa hanno anche menzionato la situazione nella regione del Mar d'Azov e del Mar Nero, in relazione alle violazioni della Russia alla navigazione libera e sicura. Taran e Burchuladze hanno poi identificato “le priorità per la cooperazione bilaterale in materia di difesa nei settori della sicurezza informatica, della sfera militare-tecnica, la partecipazione congiunta alle esercitazioni militari internazionali, e l'attuazione degli standard Nato nelle attività quotidiane delle forze armate nazionali”. (Rum)