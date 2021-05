Difesa: Spagna, per governo rimozione presidente Indra Abril-Martorell "non ha letture politiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rimozione di Fernando Abril-Martorell dalla presidenza di Indra, società tecnologica statale spagnola della Difesa, "non ha letture politiche" ma si verifica in condizioni di "normalità" dato che il suo mandato scadeva a giugno. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", lo ha affermato la portavoce del governo e ministra della Difesa, Maria Jesus Montero, aggiungendo che il governo valuta "in modo molto positivo" il lavoro del presidente di Indra, che ha capito "quali erano gli elementi di cui l'azienda aveva bisogno per conquistare una maggiore quota di mercato". La scelta dell'esecutivo, mediante la Società statale di partecipazioni industriali (Sepi) che detiene la quota di maggioranza del 18,7 per cento, di proporre la nomina di Marc Murtra come sostituto ha generato dure critiche da parte di amministratori e investitori considerandola un'interferenza nella gestione della società. Il massimo organo esecutivo di Indra si riunirà oggi o domani per approvare definitivamente la nomina in modo che l'assemblea degli azionisti del gruppo, prevista per il 30 giugno, possa ratificarla. Secondo "Cinco Dias", il nome di Murtra, ingegnere industriale legato al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) e ritenuto vicino al premier Sanchez, promette di generare nuove tensioni durante la riunione del consiglio di amministrazione della società, dato che il consiglio è composto per la maggior parte da rappresentanti indipendenti. (Spm)