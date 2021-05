Roma: individuato e denunciato aggressore del 31enne tunisino, tra loro vecchi rancori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione di Roma Alessandrina, in meno di 48 ore, hanno risolto il giallo dell’aggressione subita da un tunisino di 31 anni la notte tra sabato e domenica. Al termine di indagini, consistite nell’acquisizione e analisi di immagini dei sistemi di videsorveglianza, escussione di persone informate sui fatti e ricezione di spontanee dichiarazioni, sono risaliti all’autore del gesto: un romano di 24 anni che è stato denunciato per lesioni. I due si conoscevano. I carabinieri sono riusciti a ricostruire il fatto che era stata proprio la vittima a chiamare il fratello dell’aggressore, sfidandolo per un incontro in via Tineo, un po’ per noia un po’ per vecchi rancori. Quando i due si sono incontrati, era presente anche l'aggressore e, in quella circostanza, secondo quanto riferito dai testimoni presenti, il tunisino ha fatto un gesto come per prendere qualcosa dalla tasca e il giovane, credendo che stesse per estrarre un’arma, lo ha colpito con vari pugni al viso per poi allontanarsi. La vittima, che ha riportato varie lesioni al volto e alla testa, è stata poi ricoverata al San Giovanni ove si trova tuttora. (Rer)