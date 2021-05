Kenya: Covid, in arrivo 72 mila dosi di vaccino ridistribuiti dal Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya riceverà 72 mila dosi di vaccini anti-Covid nell'ambito del meccanismo multilaterale Covax. I vaccini, fa sapere il ministero della Salute in una nota, sono stati ridistribuiti dal Sud Sudan dopo che i funzionari sanitari di Giuba hanno dichiarato di non poter utilizzare i vaccini prima della data di scadenza a causa dei ritardi da parte del parlamento nell'approvazione dell'uso del vaccino. Il Sud Sudan ha ancora 52 mila dosi inutilizzate che spera di utilizzare prima della scadenza del 18 luglio. Il mese scorso le autorità di Giuba hanno annunciato che stavano pianificando di sbarazzarsi di 60 mila dosi arrivate come donazione attraverso l'Unione africana. (Res)