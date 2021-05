Repubblica Ceca: Vojtech sarà rinominato oggi alla guida del ministero della Sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oramai ex ministro della Sanità ceco, Petr Arenberger, si è dimesso a causa dell'attenzioni della stampa sulla sua situazione patrimoniale nelle ultime settimane. Il ministro ha comunicato di aver indirizzato le sue dimissioni al premier ieri, mentre questi si trovava a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario. "Ringrazio il primo ministro per la fiducia che ha riposto in me e per avermi affidato un così difficile dicastero. Ringrazio i medici, gli infermieri, i funzionari del ministero, l'ufficio stampa e i pazienti e i cittadini che mi hanno sostenuto finora", ha detto in conferenza stampa Arenberger. Secondo il portale "Seznam Zpravy", Arenberger ha dichiarato un patrimonio e redditi relativi al 2020 decisamente superiori a quelli degli anni precedenti. A lui intestate ci sono oltre 60 proprietà. Una di queste, a una trentina di chilometri dalla capitale, è stata concessa in locazione nel 2013 all'ospedale universitario di Vinohrady per essere impiegata come archivio. Arenberger è diventato direttore del medesimo nosocomio nell'ottobre del 2019, dopodiché il canone di locazione è divenuto simbolico, una corona al mese. "Seznam Zpravy" ha segnalato anche perplessità sul coinvolgimento del ministro in trial clinici di nuovi farmaci e nella privatizzazione di un appartamento a Praga. Arenberger, insediatosi il 7 aprile, è stato il quarto ministro della Sanità dall'inizio della pandemia di coronavirus. (Vap)