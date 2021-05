Taiwan: Covid, Pechino accusa l'Isola di respingere l'offerta di vaccini per ragioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan dovrebbe smettere di respingere le proposte di forniture di vaccini contro il coronavirus dalla Cina continentale, arrecando un danno alla popolazione dell'Isola per ragioni politiche. Lo ha dichiarato oggi, nel corso di una conferenza stampa, il portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, rivolgendosi al Partito democratico progressista (Dpp), principale partito di governo a Taipei. Le autorità di Taiwan dovrebbero dare la priorità alla salute e alla sicurezza delle persone anziché soffermarsi su considerazioni di carattere politico, anche in considerazione del preoccupante aumento dei casi di contagio nell'Isola, ha dichiarato il portavoce. (Cip)