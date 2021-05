Regno Unito-Ungheria: premier Johnson accoglierà Orban a Downing Street

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson accoglierà il suo omologo ungherese Viktor Orban a Downing Street nella giornata di venerdì 28 maggio. Come riporta il quotidiano "Financial Times", l'ufficio del primo ministro ha fatto sapere di vedere la cooperazione con Budapest come "vitale per la sicurezza e la prosperità del Regno Unito". Orban viene considerato di fatto un alleato del presidente russo Vladimir Putin e vicino agli investimenti di Pechino, ma è anche visto come uno dei pochissimi ammiratori di Johnson all'interno dell'Unione europea, descrivendolo in passato come "il più coraggioso, il più dinamico e il più pronto a portare cambiamento" tra i politici nel mondo. La visita di Orban questa settimana tuttavia rischia di rappresentare un boomerang per Johnson, che sta tentando di accreditarsi in vista del G7 in Cornovaglia il prossimo mese come un solido alleato e parte delle democrazie occidentali, in contrapposizione a Paesi ostili quali Russia e Cina. (segue) (Rel)