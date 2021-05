Regno Unito-Ungheria: premier Johnson accoglierà Orban a Downing Street (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria quest'anno ha posto il veto su due dichiarazioni dell'Unione europea di condanna per l'operato della Cina a Hong Kong, come ha posto il veto al tentativo ucraino di avvicinarsi all'orbita Nato. La politica interna ungherese, allo stesso tempo, viene vista con sospetto dall'opposizione laburista britannica, soprattutto a causa delle sue forti posizioni islamofobiche e anti migranti. Downing Street ha reso noto di "non essere spaventata dal sollevare questioni relative ai diritti umani (con l'Ungheria)", ma ha aggiunto che la cooperazione con Budapest sarebbe appunto "vitale" agli interessi britannici. (Rel)