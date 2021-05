Imprese: nasce Consorzio Rec, distribuzione edile protagonista dell’economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attenzione all’economia circolare e all’ambiente: per la distribuzione edile è nato il Consorzio Rec (Recupero Edilizia Circolare) e i magazzini di materiali per l’edilizia che Federcomated Confcommercio rappresenta assumono un ruolo determinante nella gestione virtuosa dei rifiuti. Le nuove normative del Codice ambientale, si legge in una nota, hanno permesso la creazione del “deposito preliminare alla raccolta” dando così la possibilità ai centri vendita di materiali edili di diventare punti di raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il Consorzio Rec, spiega la nota, ha l’obiettivo di rendere efficiente e sicura la filiera dei rifiuti e di essere la guida di riferimento per formule di buona pratica, concordate con le istituzioni di controllo e con le associazioni di categoria: l’obiettivo è la creazione di un circuito qualificato di vendita di materiali riciclati certificati, fattibile solo attraverso l’efficiente differenziazione e organizzazione, la tracciabilità e il controllo nella movimentazione dei rifiuti C&D e l’organizzazione di una rete per raccogliere dati sulle movimentazioni di rifiuti che saranno comunicati e resi pubblici ai ministeri competenti. (segue) (Com)