Imprese: nasce Consorzio Rec, distribuzione edile protagonista dell’economia circolare (2)

- I rivenditori consorziati, prosegue la nota, potranno allestire i centri preliminari alla raccolta, aree dedicate nelle quali raggruppare i rifiuti secondo le semplici procedure del ‘’deposito temporaneo’’. I Cpr incrementano il riciclo e facilitano la diffusione e la vendita di nuovi materiali riciclati di qualità: milioni di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione potranno così trasformarsi in nuovi materiali per un’edilizia circolare reale che consenta meno sprechi e che azzeri l’abbandono incontrollato degli scarti delle lavorazioni. “Si tratta di un’importante conquista di grande valore sociale ed economico un sistema di vantaggi per tutti gli attori della filiera delle costruzioni e per l’intera collettività: un’occasione che va colta e perseguita con tenacia per l’ambiente, il valore sociale e la generazione di valore”, ha commentato il presidente del Consorzio Rec, Francesco Freri. (segue) (Com)