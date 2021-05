Imprese: nasce Consorzio Rec, distribuzione edile protagonista dell’economia circolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Associarsi a Rec, prosegue la nota, consente ai centri vendita di materiali edili di partecipare alla nuova transizione ecologica in sicurezza operando in un contesto guidato e protetto rispetto ai possibili rischi nella gestione dei rifiuti: Rec ha al suo interno un Comitato tecnico scientifico incaricato di assistere gli associati; uno sportello di assistenza per risolvere in modo personalizzato quesiti tecnici e normativi e agevolare le procedure; e una serie di convezioni con i produttori di materiali edili. “Gli impianti di riciclaggio di rifiuti inerti rappresentati da Anpar partecipano alla costituzione del Consorzio perché si tratta di un’importante iniziativa di sviluppo d’una rete capillare per la raccolta dei rifiuti inerti sul territorio e per la vendita dei prodotti riciclati”, ha detto l’impiantista consorziato Maurizio Piacentini. “Possiamo pensare di costruire un futuro per le nuove generazioni solo attuando cambiamenti reali e per farlo servono una visione comune di filiera e impegno”, ha concluso Emanuele Della Pasqua, produttore di materiali edili consorziato. (Com)