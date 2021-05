Polonia: Covid, test in aeroporto dopo l'arrivo nel Paese solleva da obbligo di quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un test anti-Covid fatto in aeroporto all'arrivo in Polonia prima dei controlli solleva dall'obbligo di sottoporsi a quarantena. Lo ha stabilito il governo polacco con una risoluzione, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Pap". La decisione, già pubblicata in Gazzetta ufficiale, va a modificare da oggi la normativa in vigore su restrizioni, obblighi e divieti legati alla pandemia di coronavirus. La risoluzione obbliga le autorità competenti a fornire i risultati del test in lingua polacca o in lingua inglese.(Vap)