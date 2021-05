Droga: Polizia arresta 30enne con 2 kg di cocaina e 40 mila euro in tangenziale Ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 21 maggio, all'altezza dello svincolo Pavia-Ticinese della tangenziale ovest di Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un trentenne italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti. Un equipaggio della Polizia Stradale di Milano, durante il quotidiano servizio di pattugliamento delle arterie extraurbane, ha notato un'automobile con a bordo il solo conducente che, alla vista della Polizia, ha iniziato ad assumere una guida sospetta, come per evitare un eventuale controllo. Gli agenti hanno dunque provato a imporre l'alt all'uomo, ma questo ha provato a fuggire. L'inseguimento, al quale si è aggiunta una seconda autovettura della Stradale, si è concluso all'altezza di Buccinasco. Il 30enne italiano è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare. I sospetti degli agenti hanno trovato riscontro in un involucro che l'uomo aveva con sé, al suo interno vi erano 2,170 kg di cocaina. La perquisizione del domicilio dell'arrestato sono stati rinvenuti e sequestrati, dai poliziotti, un bilancino di precisione e la somma di 40 mila euro contanti. (Com)