Africa: Boukadoum, residui colonialismo ostacolano la pace

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Sabri Boukadoum, ha dichiarato che "la mancata liquidazione dei resti del colonialismo e il proseguimento di molti conflitti in Africa impediscono ancora l'obiettivo di mettere a tacere le armi in Africa”. Boukadoum ha detto in un messaggio in occasione della celebrazione della Giornata dell'Africa che l'Algeria "continuerà ad accompagnare i fratelli del Mali, per superare l'attuale situazione di crisi, tornare rapidamente alla legittimità costituzionale e attuare pienamente le disposizioni della pace e accordo di riconciliazione emanato dal percorso algerino". (Ala)