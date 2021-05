India: coronavirus, 208.921 nuovi casi portano totale a più di 27 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4.157 i decessi per Covid-19 segnalati oggi dal ministero della Sanità dell’India, che portano il totale a 311.388, con un tasso di letalità dell’1,15 per cento. I nuovi casi, invece, sono 208.921 e fanno salire il numero complessivo dei contagi a 27.157.795. Sui 2.217.320 test effettuati ieri il tasso di positività è del 9,42 per cento. I casi attivi sono 2.495.591, in calo di 91.191 unità, e quelli risolti 24.350.816, con un aumento di 295.955 unità e un tasso di guarigione dell’89,66 per cento. La maggior parte, oltre 44 mila, si concentra nel Karnataka, seguito dal Maharashtra, con più di 33 mila. Nel Paese è stata individuata la cosiddetta variante indiana (B.1.617), definita “preoccupante” dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e le somministrazioni effettuate finora sono 20.0662.456, di cui 2.039.087 ieri. (segue) (Inn)