Gelmini: ripartire da legge quadro, gruppi di lavoro su autonomia differenziata, Lep e Roma Capitale

- “Sono personalmente da sempre convinta dell’esigenza dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma e della piena valorizzazione delle autonomie regionali. La legge quadro alla quale ha lavorato il ministro Boccia è arrivata alle porte del Consiglio dei Ministri, senza mai essere stata discussa o approvata dallo stesso e conseguentemente non è stata presentata alle Camere. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, in audizione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo cui tuttavia poiché il percorso avviato dal precedente Governo era giunto alla determinazione di un disegno di legge e poiché su tale documento era iniziato un proficuo scambio di vedute con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con ogni singolo Governatore, ritengo doveroso avviare una ricognizione sia all’interno della maggioranza, sia con i Presidenti di Regione e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per verificare la possibilità di finalizzare tale percorso. (segue) (Rin)