Gelmini: ripartire da legge quadro, gruppi di lavoro su autonomia differenziata, Lep e Roma Capitale (2)

- "A tale fine ho insediato presso il Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie una Commissione di studio che avrà il compito, fra le altre cose, anche di verificare la possibilità di riproporre, con alcune rivisitazioni e con alcune modifiche volte ad accelerarne i passaggi, il disegno di legge quadro sull’autonomia regionale", ha aggiunto Gelmini. "Parallelamente ho intenzione di designare quale membro indicato dal Ministro per gli Affari Regionali nella Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard la professoressa Floriana Cerniglia. Anche su questo tema ho istituito presso il Dipartimento un apposito gruppo di lavoro. Per completezza di informazione sull’attività del Ministero vi informo che ho costituito anche un terzo gruppo di lavoro che è dedicato alla definizione dell'ordinamento di Roma Capitale", ha concluso. (Rin)