Imprese: UnipolSai sale al 6,9 per cento di Banca popolare di Sondrio

- UnipolSai ha concluso l’acquisto del quattro per cento del capitale di Banca popolare di Sondrio attraverso una procedura di reverse accelerated bookbuilding rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Stando al relativo comunicato stampa, Equita Sim ha operato quale intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’operazione. Il corrispettivo per l’acquisto delle predette azioni è pari ad 4,15 euro per azione, per un esborso complessivo di 75,6 milioni di eurocirca. Il regolamento dell’operazione avverrà il prossimo 28 maggio 2021: in questo modo UnipolSai arriva a detenere il 6,9 per cento circa del capitale sociale della banca. (Com)