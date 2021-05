Siria: oggi il voto per le presidenziali, attesa la riconferma di Assad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell’Interno di Damasco, Mohammed al Rahmoun, gli aventi diritto al voto sono 18.107.109 cittadini, molti dei quali vivono tuttavia in aree poste de facto fuori dal controllo del governo. Il monitoraggio della votazione è stato affidato dalle autorità siriane ad almeno 14 Paesi “amici”, invitati ufficialmente a seguire lo svolgimento delle operazioni elettorali: lo scorso 28 aprile l’Assemblea del popolo, parlamento della Siria, ha approvato a maggioranza un invito ai parlamenti di Algeria, Oman, Mauritania, Russia, Iran, Armenia, Cina, Venezuela, Cuba, Bielorussia, Sudafrica, Ecuador, Nicaragua e Bolivia affinché “accompagnino” il voto. Le operazioni di voto della scorsa settimana hanno provocato disordini e tensioni in Libano, dove i sostenitori di Bashar al Assad sono stati oggetto di attacchi e violenze da parte di dimostranti libanesi. Manifestanti hanno lanciato pietre contro gli autobus che trasportavano i votanti all’ambasciata della Siria, situata a Baabda, presso Beirut. Per tutta risposta, nella città settentrionale di Tripoli sono state assaltate le sedi dei partiti conservatori e cristiani Forze libanesi (Fl) e Kataeb, dopo che - poco prima dell’apertura delle urne - il leader delle Fl, Samir Geagea, aveva chiesto di espellere dal Paese tutti gli elettori del presidente siriano. (segue) (Res)