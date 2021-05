Siria: oggi il voto per le presidenziali, attesa la riconferma di Assad (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro della breve campagna elettorale dei tre candidati vi sono stati soprattutto temi economici, legati alle disastrose condizioni in cui versa l’economia del Paese dopo dieci anni di guerra. Le chance di successo degli altri due candidati in lizza sembrano piuttosto ridotte: Abdullah, esponente di un partito minoritario e per sua stessa definizione “integrato” con Assad, ha affermato in un’intervista di non voler correre “contro” nessun candidato; la candidatura di Mar’i è invece indebolita dalla decisione delle principali forze di opposizione, soprattutto quelle attive all’estero, di boicottare il voto. Secondo quanto ha dichiarato ad "Agenzia Nova" l'analista politico Osama al Sharif, la partecipazione delle opposizioni è meramente "simbolica" e mira a fornire "l'impressione che la competizione sia aperta" agli oppositori, ma nei fatti "l'esito non avrà alcuna sorpresa". Tutti gli analisti e osservatori si aspettano in effetti in questo frangente una riconferma di Assad, che con l’eventuale vittoria alle elezioni punta a consolidare la propria posizione in patria e a livello internazionale, riproponendosi come interlocutore “inevitabile” per la risoluzione della crisi. Una nuova legittimazione ottenuta tramite il voto popolare permetterebbe inoltre al presidente siriano di giocare la carta della stabilità e della continuità per facilitare il ritorno in patria dei rifugiati, tema che figura da tempo al centro degli sforzi internazionali del governo di Damasco. (segue) (Res)