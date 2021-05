Siria: oggi il voto per le presidenziali, attesa la riconferma di Assad (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva di una rielezione di Assad pone interrogativi riguardo alle mosse dei principali sponsor internazionali del presidente siriano. Con la Siria divisa de facrto in tre parti e “congelata” in un conflitto a bassa intensità, oltre che strangolata da una dura crisi economica, soprattutto valutaria, c’è il rischio che il presidente si ritrovi a governare un Paese ingovernabile, mantenendo i suoi sponsor (Russia e Iran) agganciati a una situazione insostenibile a lungo termine. La strada per una risoluzione della crisi passa inevitabilmente per la fine delle difficoltà finanziarie di Damasco, che può giungere al momento tramite una rimozione – al momento improbabile – delle sanzioni contro la Siria, o tramite nuove iniezioni di capitali da altre fonti, come i ricchi Paesi sunniti del Golfo. La recente notizia di una possibile riapertura dell’ambasciata dell’Arabia Saudita a Damasco, dopo l’indiscrezione circolata sui media relativamente alla visita di una delegazione di sicurezza da Riad, dà concretezza alla prospettiva di un riavvicinamento tra Damasco e i Paesi della Lega araba, dove lo status di membro della Siria è ufficialmente “sospeso” dal 2011. (segue) (Res)