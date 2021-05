Siria: oggi il voto per le presidenziali, attesa la riconferma di Assad (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'analista Al Sharif, i Paesi che all'inizio della guerra civile avevano sostenuto l'opposizione del cosiddetto Esercito siriano libero, anche tramite armi e finanziamenti, stanno cercando di "superare quella fase" ed è in corso "una riabilitazione politica del regime siriano". Fa da sfondo a questa riabilitazione, che coinvolge Paesi come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e in qualche misura anche l'Egitto, la "svolta geopolitica" rappresentata dal "riposizionamento degli Stati Uniti nella regione", al quale fa da contrappeso un rafforzamento della presenza di Russia e Cina. "Quanta strada farà questa riabilitazione è ancora tutto da vedere", ha detto tuttavia l'analista, che ha citato i numerosi problemi che il governo di Assad deve ancora affrontare, come le perduranti sanzioni statunitensi. Nel mutato contesto internazionale vanno anche menzionati il dialogo in corso tra Usa e Iran, che potrebbe risultare in un ripristino dell'accordo sul nucleare del 2015, i colloqui per la normalizzazione dei rapporti tra Turchia ed Egitto e il dialogo fra Arabia Saudita e Iran, sponsorizzato dalle autorità irachene. (segue) (Res)