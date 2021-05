Siria: oggi il voto per le presidenziali, attesa la riconferma di Assad (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ulteriori incognite sono rappresentate dalle mosse delle altre due potenze impegnate nel conflitto siriano, ovvero gli Stati Uniti e la Turchia. Mentre si prospetta un ritiro di Washington dall’Afghanistan e uno sganciamento progressivo dall’Iraq, non è d'altronde verosimile che gli Usa vogliano davvero abbandonare la Siria, dove sono in grado di mettere forte pressione a Russia e Iran anche con poche forze sul campo. Infine resta il nodo della Turchia: data l’utilità di avere una “zona cuscinetto” al confine con la Siria, volta a prevenire e impedire attacchi e scontri con le milizie curde, Ankara potrebbe disimpegnarsi militarmente solo nel caso in cui Assad garantisse di poterle controllare. Un compromesso in questo senso potrebbe essere trovato con la mediazione dei russi, anche se pesa in senso contrario la mancanza di un rapporto di fiducia tra la Turchia e Damasco. In altre parole, un ritiro turco dalla Siria non sembra all’ordine del giorno, almeno nel breve termine. (Res)