Usa-Ue: Nord Stream 2, per Biden sanzioni danneggerebbero rapporti con alleati europei

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che la sua amministrazione ha rinunciato ad imporre sanzioni alle aziende che prendono parte al progetto del gasdotto Nord Stream 2 per evitare di danneggiare le relazioni con gli alleati europei. Il gasdotto "è quasi interamente completato", ha sottolineato Biden, "Non sono nella condizione di stabilire cosa la Germania possa o non possa fare. Credo che procedere all'imposizione di sanzioni in questo momento sarebbe controproducente per le nostre relazioni europee", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca. Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato la scorsa settimana che il consorzio che lavora al progetto, Nord Stream 2Ag, e il suo amministratore delegato, Matthis Warning, sono responsabili di attività sanzionabili; l'amministrazione Biden ha però deciso di non imporre sanzioni, giudicandole contrarie all'interesse nazionale Usa. La decisione è giunta in contemporanea con l'incontro in Islanda tra i capi della diplomazia di Stati Uniti e Russia, e mentre la Casa Bianca e il Cremlino lavorano ad un nuovo tentativo di rilancio del dialogo, che potrebbe culminare in un incontro tra i leader dei due Paesi. (segue) (Nys)