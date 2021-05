Usa-Ue: Nord Stream 2, per Biden sanzioni danneggerebbero rapporti con alleati europei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sede delle Nazioni Unite a Ginevra è pronta a fare da sede per il vertice fra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, se le due parti lo chiederanno. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Sputnik" la portavoce dell'ufficio Alessandra Vellucci. Putin e Biden si incontreranno di persona a Ginevra il 16 giugno. "Dall'ufficio delle Nazioni Unite emerge molta soddisfazione per il fatto che il vertice presidenziale si svolga a Ginevra. Ciò conferma il ruolo di Ginevra come sede prescelta per eventi internazionali di alto livello. Naturalmente, se richiesto, siamo pronti a fare di tutto per sostenere questo evento", ha detto la portavoce. (Nys)