Usa-Corea del Sud: capo intelligence sudcoreana Park in visita a NewYork e Washington

- Il capo del Servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud, Park Jie-won, visiterà gli Stati Uniti questa settimana, per discutere misure da adottare a seguito del summit del 21 maggio tra i leader dei due Paesi. Lo riferisce la stampa sudcoreana, secondo cui Park farà tappa a New York e Washington. I colloqui riguarderanno soprattutto il rilancio del dialogo per la denuclearizzazione con la Corea del Nord, da cui Washington e Seul attendono un riscontro. Due settimane fa Park ha incontrato a Tokyo la direttrice dell'Intelligence nazionale Usa, Avril Haines. (segue) (Git)