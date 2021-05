Usa-Corea del Sud: capo intelligence sudcoreana Park in visita a NewYork e Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit della scorsa settimana tra il presidente statunitense Joe Biden e il suo omologo sudcoreano, Moon Jae-in, ha creato le condizioni "sufficienti" alla ripresa del dialogo con la Corea del Nord. Lo ha dichiarato il 24 maggio il ministro dell'Unificazione della Corea del Sud, Lee In-young. Moon e Biden hanno tenuto il loro primo faccia a faccia a Washington venerdì 21 maggio, ed hanno concordato di assumere iniziative "pragmatiche" tese a ridurre le tensioni nella Penisola coreana, e rilanciare il dialogo con la Corea del Nord sulla base degli accordi sottoscritti con Pyongyang nel 2018. Biden ha anche annunciato la nomina dell'ex ambasciatore Usa in Corea del Sud, Sung Kim, come inviato speciale per la Corea del Nord. Secondo il ministro Lee, il summit "è servito a generare le condizioni sufficienti perché Corea del Sud, Corea del Nord e Stati Uniti possano generare il circolo di dialogo virtuoso e lavorare attivamente al miglioramento delle relazioni". (segue) (Git)