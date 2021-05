Usa-Corea del Sud: capo intelligence sudcoreana Park in visita a NewYork e Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moon ha definito la nuova politica dell'amministrazione presidenziale Biden nei confronti di Pyongyang "flessibile" e "pratica", ed ha aggiunto che durante il processo di revisione Washington si è consultata con Seul. L'amministrazione presidenziale Usa, che ha illustrato pubblicamente la nuova politica sono nei suoi termini generali, ha indicato di essere pronta ad allentare le pressioni sanzionatorie a carico della Corea del Nord in cambio di un congelamento, un limite e un ridimensionamento dell'arsenale atomico di Pyongyang. Tale allentamento della morsa sanzionatoria potrebbe aiutare il leader nordcoreano Kim Jong-un a rimettere in carreggiata l'economia nordcoreana, che negli ultimi anni ha subito, in aggiunta all'impatto delle sanzioni, quelli degli eventi meteorologici avversi e della pandemia. (Git)