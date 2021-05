Corea del Sud: coronavirus, verso revoca obbligo mascherine per i vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno annunciato che a partire dal mese di luglio le persone cui è stata somministrata almeno una dose del vaccino contro il coronavirus non dovranno più indossare le mascherine all'aperto. Lo ha dichiarato il primo ministro Kim Boo-kyum, secondo cui ai vaccinati sarà anche consentito di partecipare ad assembramenti. Secondo la stampa sudcoreana, l'annuncio è un tentativo di Seul di incentivare le vaccinazioni tra la popolazione anziana. Il governo sudcoreano punta a vaccinare almeno il 70 per cento della sua popolazione di 52 milioni di persone entro il mese di settembre, ma ad oggi i vaccinati rappresentano appena il 7 per cento della popolazione complessiva. La Corea del Sud intraprenderà domani, 27 maggio, la vaccinazione dei cittadini di età compresa tra 65 e 74 anni. (Git)