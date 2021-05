Usa: il Repubblicano Paul punta il dito contro Twitter dopo le intimidazioni ai suoi danni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore repubblicano statunitense Rand Paul, che lunedì ha ricevuto a casa un pacco anonimo contenente una polvere bianca, ha puntato ieri l'indice contro Twitter, che ha accusato di lasciar circolare liberamente attacchi personali e intimidazioni a suo carico nonostante le draconiane politiche contro "l'odio" adottate da quel social network. Il libertario Paul ha fatto riferimento, senza menzionarlo per nome, al cantautore Richard Marx, che in un post divenuto virale su Twitter domenica, 23 maggio, aveva scritto di voler offrire da bere al vicino di Paul che aggredì il senatore nel 2017. I post erano stati scritti in risposta all'annuncio di Paul di non volersi vaccinare contro la Covid-19, che il senatore ha già contratto lo scorso anno. Intervistato da "Fox News" ieri, 25 maggio, Paul ha dichiarato che "centinaia di persone su Twitter incitano alla violenza contro me e la mia famiglia tutti i giorni". Un portavoce di Twitter ha dichiarato alla stampa britannica che i post di Marx - cantautore rock noto soprattutto negli anni Ottanta e Novanta - costituiscono una "violazione delle linee guida di Twitter", ed ha aggiunto che il suo autore dovrebbe cancellare il messaggio. Il social media non ha però oscurato il messaggio né sospeso il suo autore, una linea "morbida" che ha nuovamente spinto i repubblicani ad accusare la piattaforma di praticare la discriminazione ai danni dei suoi utenti di orientamento conservatore. Il pacco inviato al senatore Paul lunedì conteneva, oltre alla polvere bianca, la minaccia di "finire quel che i tuoi vicini hanno iniziato, figlio di pu**ana". (Nys)