Messico: governo, presto ritorno a massimo grado di sicurezza aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico ha detto di impegnarsi per recuperare “in breve tempo” il massimo grado di sicurezza aerea, che l’Agenzia federale dell'aviazione degli Stati Uniti (Faa) aveva passato martedì dalla categoria 1 a 2. “L’Agenzia federale dell’aviazione civile (Afac) ritiene che la revisione puntuale delle prove riportate nell’esame della Faa, permetterà un rapido ritorno alla Categoria 1”, si legge in un comunicato del ministero dei Trasporti. Al tempo stesso, il governo segnala che “un numero importante delle prove documentali sono state consegnate nelle ultime tre settimane ed è per tanto possibile che i revisori della Faa non abbiano potuto esaminarle a fondo”. A titolo di esempio, il ministero cita la riforma della Legge sull’aviazione civile, approvata dal parlamento e promulgata il 20 maggio. (segue) (Mec)