Messico: governo, presto ritorno a massimo grado di sicurezza aerea (2)

- Di più, si legge nella nota, le autorità messicane si sono disposte dall’ottobre del 2020 a lavorare al fianco di specialisti internazionali in materia di sicurezza aerea, riuscendo ad applicare “per tempo e in modo corretto” i rilievi mossi dall’Agenzia federale Usa. Il rapporto è stato redato proprio nel mese di ottobre, si legge ancora nella nota, quando Afac operava con un quarto del suo personale e nel pieno di uno dei momenti più allarmanti della crisi pandemica. Il ministero sottolinea comunque che governo e Afac sono “totalmente impegnati a rispettare il sistema di vigilanza in tema di sicurezza operativa”. (segue) (Mec)