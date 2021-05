Messico: governo, presto ritorno a massimo grado di sicurezza aerea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia federale dell'aviazione degli Stati Uniti aveva declassato il grado di sicurezza aerea denunciando il mancato rispetto degli standard di sicurezza stabiliti dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao). Per effetto della decisione del governo statunitense, le compagnie aeree messicane potranno mantenere operativi i collegamenti con gli Usa, ma non potranno offrire nuovi servizi o aprire nuove tratte. Inoltre, fino a una nuova revisione, le compagnie aeree statunitensi non potranno più vendere biglietti su voli operati da società messicane. (segue) (Mec)