Usa: governo chiederà a operatori oleodotti di riferire attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione per la sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti si prepara a varare la prima di almeno due direttive per obbligare gli operatori di oleodotti e gasdotti del Paese a comunicare eventuali attacchi informatici ai loro danni. Lo ha riferiscono fonti del dipartimento della Sicurezza interna Usa citate dal quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui la direttiva in questione verrà notificata questa settimana, ed è da intendersi come "il primo passo" di un piano più dettagliato dell'amministrazione Biden per rafforzare la sicurezza della rete di oleodotti e gasdotti statunitense, lunga in tutto 2,5 milioni di miglia, a seguito del grave attacco informatico che questo mese ha portato al blocco della Colonial Pipeline, principale arteria per il trasporto del carburante sulla Costa Est degli Stati Uniti. Secondo le fonti, la seconda direttiva includerà l'obbligo per gli operatori di assumere misure attive per la sicurezza delle infrastrutture dagli attacchi informatici, e comporterà un ruolo diretto dello Stato nella sicurezza degli oleodotti. (Nys)