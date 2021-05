Bielorussia: "Novaja Gazeta", Sapega accusata di aver organizzato disordini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cittadina russa, Sofia Sapega, è accusata dalle autorità bielorusse di aver organizzato disordini. È quanto riferito dal quotidiano russo “Novaja Gazeta” che cita proprie fonti. Sapega è stata arrestata in Bielorussia dopo essere stata prelevata dal volo Ryanair Atene-Vilnius dirottato domenica scorsa e detenuta insieme a uno dei fondatori del canale Telegram “Nexta”, Roman Protasevich. Secondo la fonte, la giovane 23enne russa è stata accusata in base a due articoli del codice penale della Bielorussia: organizzazione di rivolte di massa violente e organizzazione di proteste di gruppo che comportano una chiara disobbedienza alle richieste delle autorità. Una fonte di “Novaja Gazeta” ha detto che ieri, martedì 25 maggio, Sapega è stata interrogata in presenza di un avvocato in servizio nel centro di detenzione preventiva del Kgb bielorusso (il Servizio di sicurezza), ma il suo legale Aleksandr Filanovich non è stato ammesso nel reparto di isolamento. Ufficialmente, non sono ancora state specifica le accuse contro Sapega. Il ministero degli Esteri russo, dopo l’accesso consolare ottenuto ieri sera, ha fatto sapere solo che la donna è sospettata di aver commesso alcuni crimini "nel periodo compreso fra agosto a settembre del 2020". (segue) (Rum)