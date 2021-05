Bielorussia: "Novaja Gazeta", Sapega accusata di aver organizzato disordini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un rappresentante dell'ambasciata ha incontrato la cittadina russa", ha comunicato ieri sera la missione diplomatica russa a Minsk. Sapega ha detto al diplomatico russo di stare bene, non ha espresso lamentele per un trattamento scorretto, ha detto Aleksej Maskalev, addetto stampa dell'ambasciata russa in Bielorussia. "Abbiamo ricevuto un permesso per l’accesso consolare dalle autorità bielorusse letteralmente al momento dell’arrivo del nostro dipendente. Secondo le prime informazioni che abbiamo ricevuto da lui, posso dire che lei si sente bene. Non ha espresso alcun reclamo particolare o raccontato di un trattamento scorretto da parte delle forze dell'ordine bielorusse", ha detto Maskalev all'emittente “Rossija 24”. "Stiamo prendendo tutte le azioni e le misure necessarie per proteggere gli interessi dei nostri cittadini sin dall'inizio della vicenda", ha detto il portavoce. La Russia sta aspettando informazioni ufficiali dalla Bielorussia sulle misure cautelari imposte nei confronti di Sapega, ha aggiunto Maskalev. (segue) (Rum)