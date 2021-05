Governo: ministro Orlando, i partiti ripongano le bandiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi la critica dice che non era nel decreto e Orlando ha fatto un blitz, non parlandone in Consiglio dei ministri. "Mica l'ho scritta all'ultimo nei corridoi di Palazzo Chigi. Quella norma è stata inviata per posta elettronica certificata agli uffici legislativi competenti due giorni prima. In Consiglio ho solo rinviato al testo, come si fa in questi casi. E poi ne ho parlato apertamente in conferenza stampa, a fianco di Mario Draghi. Lo avrei fatto, se ci fosse stato un sotterfugio?". Maurizio Stirpe di Confindustria dice che il ministro è un 'arbitro con la casacca': quella del sindacati. "Non voglio alimentare polemiche, ci sono troppe cose da fare. Sono nelle istituzioni da tempo, credo di aver dimostrato sempre di saper ascoltare parti lontane fra loro. L'unica casacca che ho è quella della coesione sociale", ha concluso Orlando. (Res)