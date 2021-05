Amministrative: Salvini, troveremo nomi condivisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista a "Il Messaggero" spiega che succede nel centrodestra. Il vertice di lunedì sulle candidature è finito con l'ennesima dichiarazione di principio ma nessun nome per le grandi città. "Non c'è alcun problema: soprattutto negli ultimi giorni abbiamo alcuni autorevoli esponenti della società civile che si sono messi a disposizione. A differenza di Pd e 5Stelle, che litigano e andranno separati alle urne, noi abbiamo l'imbarazzo della scelta e troveremo nomi condivisi". Pare di capire che c'è accordo almeno sul profilo civico. Per Roma Fratelli d'Italia ha lanciato Michetti, un avvocato-editorialista radiofonico. "Ci siamo presi qualche giorno proprio per valutare tutte le opzioni e fare la scelta migliore. Michetti è certamente un nome valido come - per esempio - quello di Simonetta Matone, apprezzata giurista che con il suo lavoro ha salvato tanti bambini e ragazzi da abusi e violenze, premiata come Donna dell'Anno nel Lazio nel 2005. Siamo a buon punto anche sul programma. Bisogna investire bene sul Giubileo 2025 e per farlo abbiamo già fatto un passo importante: grazie al ministro Garavaglia siamo riusciti a investire 500 milioni del Recovery sul progetto Roma caput mundi". (segue) (Res)