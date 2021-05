Germania: agenti di polizia e militari parte dei negazionisti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari e agenti di polizia tedeschi partecipano ai cortei di Pensiero laterale (Querdenken), movimento che in Germania raccoglie negazionisti del Covid-19 e oppositori delle restrizioni anticontagio. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. In particolare, a più manifestazioni di Pensiero laterale ha preso parte Karl Hilz, già ispettore capo della polizia di Monaco di Baviera. Appellandosi al diritto alla resistenza sancito dalla Costituzione tedesca, l'ex funzionario ha più volte incitato le forze dell'ordine a intervenire contro il governo federale, accusato di attuare una “dittatura” con il pretesto del contenimento della pandemia. Sotto osservazione dell'intelligence per minaccia alla democrazia e sottoposto a procedimento disciplinare, Hilz ha poi invocato l'arresto dell'esecutivo della cancelliera Angela Merkel, con i suoi esponenti che dovrebbe essere processati per “crimini di guerra”. Inoltre, Hilz ha fondato un'associazione di agenti di polizia che invita ripetutamente le forze dell'ordine dispiegate durante le manifestazioni di Pensiero laterale a disobbedire agli ordini. Su posizioni analoghe si schiera Michael Fritsch, ispettore capo ad Hannover attualmente sospeso dal servizio. Secondo Fritsch, gli agenti di polizia sono “mercenari” e dovrebbero ribellarsi per “restituire il potere nelle mani della gente”. (segue) (Geb)