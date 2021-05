Germania: agenti di polizia e militari parte dei negazionisti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello alla “resistenza” è stato rivolto ai militari da Maximilian Eder, già tenente colonnello del Comando forze speciali dell'esercito tedesco (Ksk) e ora riposo. Si tratta del medesimo reparto che rischia di essere sciolto per l'infiltrazione dell'estrema destra tra i propri ranghi. Tra l'altro, Eder ha dichiarato: “Si dovrebbe inviare il Ksk per un'ordinata pulizia, così si potrebbe vedere ciò che è in grado di fare”. Variegato movimento, Pensiero laterale raccoglie estremisti di destra, nostalgici del Reich tedesco, sostenitori delle teorie del complotto, oppositori dei vaccini, adepti dei culti millenaristi e New Age, seguaci dell'esoterismo, figli dei fiori e fautori delle medicine alternative. Non mancano esponenti, membri e simpatizzanti di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra radicale. (Geb)