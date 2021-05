Giappone: Olimpiadi, cancellazione evento costerebbe meno di eventuali danni pandemici (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica statunitense Pfizer e quella tedesca Biontech hanno annunciato ieri, 6 maggio, la firma di un memorandum d'intesa con il Comitato olimpico internazionale (Cio) per la donazione di dosi del loro vaccino contro il coronavirus da somministrare agli atleti e ai membri delle delegazioni che prenderanno parte alle Olimpiadi estive di Tokyo, il prossimo luglio. Le due aziende inizieranno a fornire i vaccini già questo mese, in modo che gli atleti e le delegazioni possano completare il ciclo di vaccinazione in tempo per l'apertura dei Giochi. L'accordo prevede che il Cio faccia da tramite per discutere la questione con i comitati olimpici nazionali e fornire i vaccini. L'effettiva somministrazione del farmaco agli atleti e ai membri delle delegazioni sarà competenza dei singoli Stati in accordo con le linee guida e i regolamenti locali. Il Cio e il Comitato paralimpico hanno puntualizzato che la vaccinazione non è obbligatoria per la partecipazione ai giochi. "Questa donazione è un ulteriore strumento a nostra disposizione tra le misure tese a rendere le Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 sicure per tutti i partecipanti, e per esibire solidarietà ai nostri ospiti giapponesi", ha dichiarato il presidente del Cio, Thomas Bach, tramite una nota ufficiale. "Invitiamo gli atleti e le delegazioni partecipanti ai Giochi a dare l'esempio e accettare il vaccino dove e quando possibile", ha aggiunto Bach. (Git)