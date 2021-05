Imprese: ad Sman Alvera, Sud Italia nuovo hub energetico per ripresa Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia potrebbe diventare un nuovo hub energetico nel contesto del piano di ripresa economica europeo, grazie alle sue caratteristiche climatiche e ambientali particolarmente favorevoli allo sfruttamento dell'energia fotovoltaica e al potenziale legato alla produzione di idrogeno. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato di Snam Spa, Marco Alvera, nel corso di un evento organizzato da "Bloomberg" ieri, 25 maggio. Il Sud Italia, ha spiegato Alvera, potrebbe essere una delle regioni "con l'energia più a buon mercato d'Europa", e le infrastrutture di collegamento al Continente africano potrebbero farne "un grande hub per l'importazione di energia in Europa". Secondo l'ad di Snam, proprio l'energia prefigura un nuovo percorso di crescita e sviluppo per il Mezzogiorno, non più dipendente da sussidi ma trainato dalle nuove tecnologie e dalla trasformazione energetica. "Possiamo rendere l'idrogeno prodotto dal solare competitivo con i combustibili fossili per determinate applicazioni entro cinque anni, perciò necessiteremmo di sussidi solo per un periodo di tempo limitato", ha spiegato Alvera. (Nys)