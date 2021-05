Giappone-Corea del Sud: sondaggio, aumenta clima di sfiducia reciproca tra i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto il 16,7 per cento dei cittadini della Corea del Sud nutrono un sentimento di amicizia nei confronti dei Giapponesi, e il 20,2 dei giapponesi prova altrettanto nei confronti dei sudcoreani. E' quanto emerge dall'annuale sondaggio del Korea Economic Research Institute, un think tank con sede a Seul, che ha contattato 1.431 cittadini di entrambi i Paesi. Oltre il 40 per cento delle persone che hanno preso parte alla rilevazione affermano di non nutrire sentimenti amichevoli nei confronti del Paese vicino: il 22,2 per cento dei sudcoreani nutre preoccupazione per il danno commerciale arrecato dalla crisi diplomatica tra i due Paesi. e oltre il 60 per cento dei partecipanti al sondaggio di entrambi i Paesi ritiene che le relazioni bilaterali non sono migliorate da quando Yoshihide Suga ha assunto la carica di primo ministro in Giappone, lo scorso settembre. Il 78 per cento dei cittadini della Corea del Sud e il 64,7 per cento dei giapponesi ha dichiarato di auspicare ulteriori sforzi da parte dei loro governi per migliorare le relazioni bilaterali. (segue) (Git)