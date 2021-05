Giappone-Corea del Sud: sondaggio, aumenta clima di sfiducia reciproca tra i cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud, Toshimitsu Motegi e Chung Eui-yong, hanno tenuto il primo incontro bilaterali in presenza dall'insediamento di Chung, lo scorso febbraio, a margine della ministeriale del G7 che si è tenuta all'inizio di maggio a Londra, nel Regno Unito. Le relazioni tra i due vicini asiatici sono ancora segnate dalle dispute di carattere storico tra i due Paesi, riacuite da una serie di sentenze della magistratura sudcoreana che hanno condannato il governo e aziende giapponesi a risarcimenti per la schiavitù sessuale e lo sfruttamento del lavoro durante l'occupazione coloniale della Penisola coreana. Negli ultimi mesi non si è registrato alcun contatto diretto tra i capi della diplomazia di Tokyo e Seul, nonostante i tentativi dell'amministrazione del presidente Usa, Joe Biden, di agevolare una riappacificazione tra i due alleati tesa a contrastare più efficacemente l'ascesa della Cina e a fronteggiare i programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. Secondo i resoconti dell'incontro forniti dai ministeri degli Esteri dei due Paesi, Motegi e Chung si sono confrontati in merito a diverse questioni, inclusi l'approccio alla Corea del Nord e le criticità nelle relazioni bilaterali. L'ultimo incontro tra i ministri degli Esteri di Giappone e Corea del Sud risale a febbraio 2020, quando Motegi incontrò l'ex ministra degli Esteri sudcoreana, Kang Kyung-wha. a margine del Forum della sicurezza di Monaco, in Germania. (segue) (Git)