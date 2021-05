Giappone-Corea del Sud: sondaggio, aumenta clima di sfiducia reciproca tra i cittadini (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier della Corea del Sud, Choi Jong-moon, ha dichiarato lo scorso febbraio che la questione delle "comfort women", al centro delle tensioni diplomatiche con il Giappone, dovrebbe essere affrontato come "questione di diritti umani universali". Choi ha ribadito la determinazione di Seul a proseguire gli sforzi di "riabilitazione della dignità" delle donne costrette alla schiavitù sessuale durante l'occupazione della Penisola Coreana da parte del Giappone imperiale. Il vicepremier è intervenuto con un videomessaggio ad una riunione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite che si è svolto lo scorso 23 febbraio. Il tema delle "comfort women" è tornato ad animare polemiche nelle ultime settimane, dopo la presa di posizione di un professore di Harvard secondo cui queste ultime non furono schiave sessuali, ma prostitute che vendevano prestazioni sessuali su base volontaria. Tale posizione riflette quella ufficiale del Giappone, che ha sempre negato la pratica istituzionalizzata dell'abuso sessuale da parte delle forze imperiali prima e durante la Seconda guerra mondiale. Nel corso del suo videomessaggio, Choi ha dichiarato che "le generazioni attuali e future dovrebbero apprendere lezioni utili dalla dolorosa esperienza delle 'comfort women', vittime della Seconda guerra mondiale. Tale tragedia andrebbe affrontata come questione di diritti umani universali, e il ripetersi di tali gravi violazioni dei diritti umani in tempo di guerra andrebbe prevenuto", ha detto il vicepremier sudcoreano. (Git)